Общество

В Волгограде ограничат движение троллейбусов по Астраханскому мосту

Общество 03.07.2020 17:09
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03.07.2020 17:09


В расписание движения троллейбусов, следующих по Астраханскому мосту в центре Волгограда, вносятся изменения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, из-за ремонта асфальта на путепроводе потребуется временное отключение контактной сети. 
Основные работы дорожники проведут в ночное время. Поэтому днем троллейбусы №9 «Спартановка – Пл. Куйбышева» и №15А «Больничный комплекс – Пл. Куйбышева» будут двигаться в обычном режиме. По вечерам после 21.30 электротранспорт станет разворачиваться на остановке «Детский центр». В этот период пассажиры, имеющие проездные билеты на троллейбус, смогут бесплатно воспользоваться линией скоростного трамвая. 
На мосту, который соединяет Центральный и Ворошиловский районы, подрядчику предстоит уложить выравнивающий и финишный слои асфальта на половине проезжей части, предназначенной для движения в сторону центра города. Ранее  на объекте полностью восстановили защитный армированный бетонный слой. Деформация на локальных участках была зафиксирована после снятия  старого асфальта. Проезжая часть на путепроводе не получала комплексной реконструкции свыше 15 лет.


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