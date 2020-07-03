



Скамейки с виртуальными книжными полками были установлены в Горсаду и на Севастопольской набережной больше трех лет назад. Теперь из «читающих» они станут «слушающими». Любой желающий, используя технологию QR-сканирования, сможет узнать городские легенды любимого Волгограда.

Неизменным останется замысел проекта – совместить современные технологии и вечные ценности. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, QR-код, считанный камерой мобильного устройства, приведет на платформу izi.TRAVEL в экскурсию по нашему городу-герою: от нулевого километра до панорамы и Дома Павлова. Официальная информация, знания из Википедии о нашем городе – это доступно каждому и в любое время, а вот истории и байки местных жителей самых разных поколений – только по маршруту «Легенд». Здесь также собраны онлайн-гиды по другим городам страны и мира.

«Меня очень радует, как наш город преобразился за последние годы. Здесь много неравнодушных людей, настоящих энтузиастов, которые стараются делать его лучше. Участвуем и мы – всей командой волгоградского МТС, – рассказывает директор Волгоградского филиала компании Наталья Сахарова. – Волгоград для меня – это семья, работа, это город, который наполнен не только исторической памятью, но и памятью культурной, это город, способный погрузить в воспоминания о прошлом. Сегодня благодаря современным технологиям доступ к информации стал проще. По этой причине мы решили использовать гаджеты и мобильные технологии для того, чтобы интересные страницы истории Волгограда стали еще ближе».



