Общество

Родина отдохнувшего на Фиджи депутата - в передовиках по голосованию за Конституцию в Волгоградской области

Общество 02.07.2020 12:02
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02.07.2020 12:02


Светлоярский район оказался лидером среди районов Волгоградской области по количеству голосов за поправки в Конституцию. Как сообщает ИА "Высота 102", 90,56%
участников голосования в этом муниципальном образовании выступили за обнуление президентских сроков, сохранение русского языка, природных богатств и традиционные семейные ценности. 
На втором месте – патриотично настроенные жители столицы русской провинции. В Урюпинске 90,26% проголосовавших граждан поддержали обновление главного закона страны. Этот городской округ, напомним, - родина лидера регионального отделения «Единой России», сенатора Сергея Горнякова. В отчем краю еще одного члена Совета Федерации от региона Николая Семисотова – в Михайловке – результаты голосования заметно скромнее. За новую редакцию Конституции – только 81,68% явившихся на участки горожан. В передовики выбился и Новоаннинский район (90%), который в региональном парламенте представляет бывший узник острова Фиджи, скандально известный депутат Илья Кошкарев. 
Менее 70% голосов  за поправки в Конституцию получили только два района Волгоградской области. Аутсайдерами оказались Калачевский (65,23%) и Суровикинский (66,17%) районы.
В Волгограде чемпионом голосования стал Дзержинский район, в котором 86,65% пришедших на участки жителей поддержали поправки. На втором месте Красноармейский район (85,24%), на третьем, несмотря на ЧП с дебоширкой на избирательном участке – Ворошиловский (85,4%). 
Напомним, по итогам обработки всех протоколов в Волгоградской области за поправки в Конституцию России проголосовали 83,39% участников голосования, против – 15,86%. Явка составила 80,4%.

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