И снова сотня: коронавирус «прописался»в Волгоградской области

Общество 28.06.2020 11:55
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28.06.2020 11:55
98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за прошедшие сутки в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральную сводку. Число выздоровевших за сутки в регионе составляет 17 человек.
Всего с начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 был обнаружен у 6135 человек. Умерли - 36 человек. В последнее время официальное число ежесуточных случаев заболевания в регионе составляет около сотни.
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