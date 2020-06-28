И снова сотня: коронавирус «прописался»в Волгоградской области





98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за прошедшие сутки в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральную сводку. Число выздоровевших за сутки в регионе составляет 17 человек.

Всего с начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 был обнаружен у 6135 человек. Умерли - 36 человек. В последнее время официальное число ежесуточных случаев заболевания в регионе составляет около сотни.



