Режим ЧС могут ввести в трех районах Волгоградской области из-за саранчи





В Волгоградской области на территориях Ленинского, Среднеахтубинского и Быковского районов объявлена угроза возникновения ЧС по саранчовым вредителям. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает Россельхозцентр РФ.

На территории региона обследования на выявление саранчовых вредителей проведены на площади 324,42 тыс. га. Были зафиксированы личинки стадных саранчовых на площади 43,73 тыс. га, численность личинок достигала в среднем 69 экземпляров на один квадратный метр. Максимальная численность – 300 экземпляров на квадратный метр обнаружена на площади 0,10 тыс. га.

Обработки против саранчи были проведены на площади 32,13 тыс. га. Для этого задействовали 43 единицы техники, в том числе три самолета.

По данным Россельхозцентра, нашествие саранчи отмечается и в других регионах Южного федерального округа. Так, в соседней Калмыкии введен режим повышенной готовности на территориях Ики-Бурульского, Лаганского, Приютненского, Целинного и Яшкульского районах.

Всего в Южном федеральном округе на выявление саранчовых вредителей обследовали 1872,68 тыс. га. Личинки саранчи обнаружены на площади 149,08 тыс. га, средняя численность личинок составляла 29 экземпляров на один квадратный метр, максимальная численность – 2000 экземпляров на один квадратный метр.



