Общество

Новые круги и полосы: в Волгограде готовятся к ликвидации мест концентрации ДТП

Общество 27.06.2020 17:57
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27.06.2020 17:57


Дорогостоящие работы по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий пройдут в ближайшее время в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели планируется направить более 27 миллионов рублей средств бюджетных учреждений. Заказчиком работ выступает МБУ «Северное».
Согласно технической документации, в городе-герое до 30 сентября текущего года планируется ликвидировать порядка десяти так называемых мест концентрации ДТП. С этой целью подрядчику предстоит провести работы по обустройству нескольких пешеходных переходов и перекрестков.
К примеру, в Ворошиловском районе на перекрестке улицы им. Калинина и улицы им. Циолковского планируют ввести круговое движение. 

На проспекте им. Маршала Г.К. Жукова с целью снижения аварийности обустроят дополнительную полосу. Работы по установке новых светофоров, знаков, ограждений, турникетов, консольных опор и прочего оборудования планируются на пешеходных переходах, расположенных на улице Хиросимы (в районе домов №7А,7Б, 14), на ул. им. генерала Штеменко напротив дома №41и дома №31,  на ул. Таращанцев - пр. Металлургов (местный проезд). 
Работы проведут и на нескольких перекрестках в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Дзержинском и Кировском районах Волгограда.
Предстоит обустроить перекрестки на пересечении улицы им. маршала Еременко с улицей им. Германа Титова; улицы Исторической с улицей Домостроителей; улицы Череповецкой с улицей Ростовской; улицы 64-й Армии с улицей им. Кирова; улицы 64-й Армии с  улицами им. Козьмы Минина и им. Зины Маресьевой.
Отмечается, что при выполнении работ на проезжих частях дорог подрядчик должен обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов. На все работы предусмотрена гарантия.

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