Новые круги и полосы: в Волгограде готовятся к ликвидации мест концентрации ДТП

Общество 27.06.2020 17:57
0
27.06.2020 17:57
Дорогостоящие работы по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий пройдут в ближайшее время в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели планируется направить более 27 миллионов рублей средств бюджетных учреждений. Заказчиком работ выступает МБУ «Северное».
Согласно технической документации, в городе-герое до 30 сентября текущего года планируется ликвидировать порядка десяти так называемых мест концентрации ДТП. С этой целью подрядчику предстоит провести работы по обустройству нескольких пешеходных переходов и перекрестков.
К примеру, в Ворошиловском районе на перекрестке улицы им. Калинина и улицы им. Циолковского планируют ввести круговое движение.
На проспекте им. Маршала Г.К. Жукова с целью снижения аварийности обустроят дополнительную полосу. Работы по установке новых светофоров, знаков, ограждений, турникетов, консольных опор и прочего оборудования планируются на пешеходных переходах, расположенных на улице Хиросимы (в районе домов №7А,7Б, 14), на ул. им. генерала Штеменко напротив дома №41и дома №31, на ул. Таращанцев - пр. Металлургов (местный проезд).
Работы проведут и на нескольких перекрестках в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Дзержинском и Кировском районах Волгограда.
Предстоит обустроить перекрестки на пересечении улицы им. маршала Еременко с улицей им. Германа Титова; улицы Исторической с улицей Домостроителей; улицы Череповецкой с улицей Ростовской; улицы 64-й Армии с улицей им. Кирова; улицы 64-й Армии с улицами им. Козьмы Минина и им. Зины Маресьевой.
Отмечается, что при выполнении работ на проезжих частях дорог подрядчик должен обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов. На все работы предусмотрена гарантия.
Реклама
В Волгограде инспектор ДПС требовал полмиллиона с водителя за ложный донос27.06.2020 17:45
Общество 27.06.2020 17:45
Волгоградцы ударили по коронавирусу пляжным отдыхом на Бобрах27.06.2020 15:07
Общество 27.06.2020 15:07
Режим ЧС могут ввести в трех районах Волгоградской области из-за саранчи27.06.2020 14:18
Общество 27.06.2020 14:18
22% избирателей Волгоградской области дошли до избирательных участков27.06.2020 13:28
Общество 27.06.2020 13:28
Коронавирус в Волгоградской области убивает пенсионерок27.06.2020 13:12
Общество 27.06.2020 13:12
Центральный и Ворошиловский районы Волгограда свяжет живописная тропа27.06.2020 12:11
Общество 27.06.2020 12:11
Уже 36 жертв: коронавирус продолжает забирать жизни волгоградцев27.06.2020 11:58
Общество 27.06.2020 11:58
Для волгоградцев придумали туры на поездах27.06.2020 09:52
Общество 27.06.2020 09:52
В Волгограде трудинспекция оценила законность участия педагогов в субботниках27.06.2020 09:03
Общество 27.06.2020 09:03
В Волгоградской области 15 лучших учителей получат премии президента27.06.2020 08:55
Общество 27.06.2020 08:55
Здание администрации Волгоградской области обработают от грызунов26.06.2020 21:54
Общество 26.06.2020 21:54
Скандальная гостиница в центре Волгограда подает признаки жизни26.06.2020 17:18
Общество 26.06.2020 17:18
В Волгограде федеральные чиновники увидели с вертолета проекты мечты26.06.2020 16:51
Общество 26.06.2020 16:51
Больному малышу в Волгоградской области по решению суда купили лекарство за 40 млн рублей26.06.2020 16:01
Общество 26.06.2020 16:01
Коронавирус из Волгограда «переезжает» в районы26.06.2020 15:26
Общество 26.06.2020 15:26
Реклама