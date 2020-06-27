В Волгоградской области 15 лучших учителей получат премии президента





В Волгоградской области подведены итоги конкурса на присуждение премий за педагогическое мастерство по итогам прошедшего учебного года. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки, соответствующий приказ был подписан накануне. Среди победителей – 15 педагогов из школ региона, которые получат денежное вознаграждение в соответствии с указом президента от 2018 года.

Среди них – снова Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы школы №55 «Долина знаний» в Советском районе Волгограда, которая в прошлом году стала лучшим учителем России. В Волгограде ей подарили двухкомнатную квартиру. Также премии получат: Юлия Байбакова, учитель химии и биологии школы №30 Волжского, Светлана Игнатьева, учитель химии гимназии №6 Красноармейского района, Елена Конопляник, учитель химии школы №79 Краснооктябрьского района, Лилия Кокиева, учитель математики лицея №8 «Олимпия», Роман Кострыкин, учитель информатики школы №75 Красноармейского района, Елена Мейснер, учитель химии и биологии гимназии Краснослободска, Марина Мустафинова, учитель истории и обществознания гимназии №6 Красноармейского района, Елена Назаренко, учитель начальных классов школы №4 Краснослободска, Валентина Прокопенко, учитель технологии средней школы с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска, Наталья Селявкина, учитель французского языка лицея №9 Дзержинского района, Наталья Сластя, учитель английского языка школы №30 Волжского, Кристина Степаненко, учитель русского языка и литературы лицея №8 «Олимпия» Дзержинского района, Светлана Фоминых, учитель географии и биологии средней школы №9 Михайловки, Светлана Хадиева, учитель экономики школы №1 Жирновска.

Списки педагогов-победителей будут направлены в Министерство просвещения для оформления документов на получение денежного вознаграждения. Лучшие учителя Волгоградской области, помимо премий, получат почетные грамоты и от губернатора. Награждение состоится в День учителя.



