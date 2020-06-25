Общество

Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде бесплатно покажет онлайн-кинотеатр Okko

Общество 25.06.2020 13:31 Новости компаний
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25.06.2020 13:31 Новости компаний


Праздничный концерт, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне покажет 26 июня в 19:00 онлайн-кинотеатр Okko. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, бесплатная запись будет доступна всем зарегистрированным пользователям в подборке «Искусство онлайн».
Концерт Победы проходил в Волгограде на Мамаевом кургане у подножия главного символа народного подвига — монумента «Родина-мать зовет!», который 24 июня открылся после реставрации.
В концерте принимали участие: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Аида Гарифуллина, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева, Дима Билан, Сергей Мазаев и Николай Расторгуев.
Ключевая часть программы — театрально-музыкальное представление на основе знаменитых песен и стихотворений о Победе. Действие сопровождается масштабными декорациями и уникальными визуальными эффектами, включающими полноформатный 3D-мэппинг (проецирование объемных изображений) скульптуры «Родина-мать зовет!».
Организаторы концерта — Русское концертное агентство и телеканал «Россия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда президентских грантов и администрации Волгоградской области. Мероприятие проходило при поддержке Сбербанка.
«Искусство онлайн» — совместный проект Сбербанка и Okko, который открывает бесплатный доступ к коллекции из более чем 300 спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий и другого видеоконтента от ведущих культурных площадок страны. В коллекцию также входит платная подборка концертов и спектаклей от мировых звезд классической сцены. Медиатека проекта пополняется ежедневно.

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