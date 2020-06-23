В Волгоградской области делают ставку на оптовое голосование за Конституцию





Более 47 тысяч заявок о голосовании на дому поступило в избирком Волгоградской области. Как заявил на пресс-конференции председатель комиссии Виктор Черячукин, УИКи продолжат принимать обращения граждан до 17 часов 1 июля. Открепились от своих участков, выбрав другие, почти 89 тысяч жителей области.

Трендом голосования по поправкам в Конституцию станут выезды членов комиссии не только на дом, но и в офисы избирателей. По словам Виктора Черячукина, соответствующие заявки сделали сотрудники колл-центра Сбербанка, коллектив завода «Омсктехуглерод», дачники СНТ «Заканалье» из Волжского и других организаций.

Участие в голосовании смогут принять даже сотрудники закрытых на карантин социальных учреждений, в том числе психоневрологических интернатов. В таких заведениях из-за пандемии работники заступают на вахту сроком 30 дней без права выхода за ворота. В избиркоме и Роспотребнадзоре проявили заботу о соцработниках, разработав для них персональный механизм голосования. Как пояснил глава облизбиркома, сотрудников соцучреждений будут включать в состав участковых комиссий, для того, чтобы они сами организовали процесс на рабочем месте. «Переносной ящик обрабатываем и оставляем перед входом в здание. Сотрудники забирают его и помещают в кладовку на несколько дней в целях исключения малейшей возможности переноса инфекции. Затем они голосуют и оставляют урну во дворе, которую потом забирают представители УИКов», - пояснил Виктор Черячукин.



