Под Волгоградом авто врезалось в бетонное ограждение: погибла женщина

Происшествия 23.06.2020 10:23
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23.06.2020 10:23
Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с бетонным ограждением железнодорожного переезда во Фролово. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером напротив дома №3 по улице Фрунзе. От удара "Лада Калина", которой управлял 35-летний водитель, перевернулась. На месте ДТП погибла 35-летняя пассажирка машины, а водитель получил травмы и был госпитализирован. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
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