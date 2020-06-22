На Мамаевом кургане в Волгограде потравят гнус перед грандиозным концертом





В Волгограде на Мамаевом кургане проведут двойную дезинсекционную обработку от гнуса и комаров перед грандиозным концертом, который пройдет здесь 24 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», закупка проведена у единственного поставщика в связи с предписанием Роспотребнадзора. Работу выполнят сотрудники специализированного государственного бюджетного учреждения «Волгоградское лесничество» по заказу Волгоградской областной дезинфекционной станции за 108 тысяч рублей. Обработку от гнуса и комаров проведут дважды – с 4 до 7 утра 23 июня и с 4 до 7 утра 24 июня.

Напомним, концерт с участием российских звезд пройдет на Мамаевом кургане 24 июня. Он должен был состояться 9 мая, однако был перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции. Пока официально не объявлено, пройдет ли концерт для широкой публики, или артисты выступят для узкого круга приглашенных.



