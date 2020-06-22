Волгоградцы предпочитают обновлять гардероб в онлайне





По данным индекса цифровой активности компании МТС, несмотря на значительные послабления режима, волгоградцы не захотели тратить время на походы по магазинам – популярность интернет-покупок выросла за последнюю неделю вдвое. Прошлогодние значения, что интересно, превышены больше чем в четыре раза, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Спрос на сервисы для удаленной работы при этом упал в два с половиной раза. А вот количество обращений к виртуальным консультациям с врачами впервые за месяц демонстрирует рост.

Волгоградцы подтверждают прогнозы экспертов. Так, согласно опросу исследовательской компании Nielsen, 89% респондентов планируют совершать больше покупок в интернете и после полного снятия ограничительных мер. Растущий спрос, а также опыт, полученный за время режима самоизоляции, будут стимулировать использование в торговле и логистике новых технологий. То же самое касается телемедицины. Развитие этой сферы даст сложным пациентам доступ к лучшим специалистам, нивелиров в расстояние.

«Пандемия запустила экстренную цифровизацию всех сфер нашей жизни. Решения, принятие которых в обычных условиях заняло бы несколько лет, сегодня внедряются за пару недель. Модернизируется абсолютно все – и мы готовы предложить клиентам не только услуги мобильной и фиксированной связи, но и современные IT-решения, использующие нашу мощную программную инфраструктуру», – рассказала Наталья Сахарова, директор Волгоградского филиала компании МТС.