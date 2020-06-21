В волгоградском «Роторе» не нашли коронавирус

Общество 21.06.2020 14:15
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21.06.2020 14:15
В «Роторе» заболевших коронавирусом нет - результаты анализов на COVID-19 оказались отрицательными, сообщили ИА «Высота 102» в клубе. Все тесты, которые игроки, тренерский и административный штаб сдали в минувшую пятницу, показали, что в клубе нет заболевших COVID-19.
С завтрашнего дня сине-голубые начнут подготовку к новому сезону на стадионе «Зенит».
Между тем, как сообщали федеральные СМИ, ранее коронавирус был выявлен у шести игроков «Ростова» и нескольких футболистов из московского «Динамо», которые так же, как "Ротор", выступают в премьер-лиге.
Фото сайта "Ротора".
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