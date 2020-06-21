В волгоградском «Роторе» не нашли коронавирус





В «Роторе» заболевших коронавирусом нет - р езультаты анализов на COVID-19 оказались отрицательными, сообщили ИА «Высота 102» в клубе. Все тесты, которые игроки, тренерский и административный штаб сдали в минувшую пятницу, показали, что в клубе нет заболевших COVID-19.

С завтрашнего дня сине-голубые начнут подготовку к новому сезону на стадионе «Зенит».

Между тем, как сообщали федеральные СМИ, ранее коронавирус был выявлен у шести игроков «Ростова» и нескольких футболистов из московского «Динамо», которые так же, как "Ротор", выступают в премьер-лиге.

Фото сайта "Ротора".



