Общество

Волгоградская фабрика готовой продукции компании "Виво маркет" поддержала акцию #СпасибоВрачам

Общество 20.06.2020 12:23 Новости компаний
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20.06.2020 12:23 Новости компаний


Накануне Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня, Волгоградская фабрика готовой продукции компании “Виво маркет” присоединилась к акции #СпасибоВрачам, проводимой волонтерами Регионального отделения ОНФ в Волгоградской области в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.  
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, специалисты фабрики изготовили и совместно с волонтерами развозят по больницам сладкие подарки для врачей, медсестер, санитарок и работников пищеблоков. В общей сложности для 4 тысяч человек, которые трудятся в 25-й,7-й, 4-й, 5-й, 8-й и областной больницах. 
Повара фабрики  с удовольствием откликнулись на призыв внепланово выйти на работу и выпечь для докторов необходимый объем продукции.  

Главный технолог предприятия Ольга Светюха рассказала, что повара с большой ответственностью и любовью подошли к процессу. Каждый постарался вложить в блюдо частичку своей души. “Мы все с огромной благодарностью и чувством сопереживания следим за тревожными новостями о борьбе медиков с пандемией. Радуемся каждому случаю выздоровления. Очень переживаем, если кто-то из врачей, медсестер, не дай бог, сам заразился опасным заболеванием. С тревогой следим за статистикой. 
Мы надеемся, что тепло наших рук, благодарность наших сердец дойдут вместе с этими печеньями до наших дорогих докторов и помогут им выдержать этот сложнейший период, выстоять в этой смертельной битве”. 
Городская клиническая больница № 25 - одна из крупнейших в Волгограде, способная принять на лечение более тысячи пациентов. Сейчас медучреждение работает в особом режиме. Сотрудники больницы - врачи, медсестры, работники пищеблока трудятся на износ, ежедневно помогая больным одолеть недуг и вернуться к привычной жизни. 
 “Мы начинаем свой рабочий день рано утром, когда еще все спят, чтобы вовремя приготовить завтрак, обед и ужин для наших пациентов и докторов, чтобы он был свежим и вкусным - говорит заведующая производством  пищеблока больницы № 25 Галина Никандрова. - Ежедневно мы готовим тысячу порций. По новым правилам мы все блюда фасуем в отдельные пакеты в одноразовой посуде. Естественно, мы в зоне риска, а потому трудимся в специальной защитной одежде - масках, шапочках и перчатках - чтобы обезопасить и себя, и пациентов. Это не просто в такую жару, но мы не жалуемся. Мы прекрасно пониманием, что нам всем нужно собраться с силами, с духом, чтобы справиться с этой бедой. Очень часто мы слышим слова благодарности в адрес медиков, и в наш адрес, и мы действительно рады, что многие высоко ценят наш труд. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие наших докторов и пациентов. Вместе мы справимся”.  
В течение трех дней волонтеры ОНФ будут развозить по объектам сладкие подарки врачам.
“По словам  эксперта тематической площадки “Здравоохранение” регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Татьяны Никитиной, Волгоградская фабрика готового питания “Виво маркет” является партнером волонтерского движения начиная с марта текущего года и организует питание для добровольцев акции #МыВместе. “Волонтеры оказывают помощь пожилым волгоградцам, находящимся в самоизоляции - приносят лекарства, продукты, а компания кормит ребят, которые заняты в этой работе. Наше сотрудничество развивается в разных форматах”, - отметила Татьяна Никитина. Она поздравила всех сотрудников медицинских учреждений с профессиональным праздником и подчеркнула, что только когда  #МыВместе возможно преодолеть трудности.

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