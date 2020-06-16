В Волгоградской области назвали токсичные по коронавирусу территории

Общество 16.06.2020 16:42
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16.06.2020 16:42
Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, в областном центре за весь период пандемии инфекция сразила 1893 человека. На втором месте по количеству заболевших – Волжский (335 человек). В Урюпинском районе заболели 307 человек. Недалеко отстает от Урюпинского Камышинский район – 299 случаев. В Николаевском районе коронавирусом заболели 277 человек.
Меньше всего заболевших COVID-19 в Руднянском районе – 7 человек. В Октябрьском районе, который держался до последнего и показывал нулевую заболеваемость, количество инфицированных за период пандемии достигло 24 человек.
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