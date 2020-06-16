Под Волгоградом виновник ДТП сбежал, бросив троих пострадавших

Происшествия 16.06.2020 11:07
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16.06.2020 11:07
Три человека пострадали в результате столкновения двух отечественных легковушек в Волжском на улице Энгельса. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ночью 19-летний водитель, управляя "ВАЗ-21103", не выдержал дистанцию и совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной "ВАЗ-21140" под управлением 30-летнего водителя.
В результате ДТП 37-летняя, 15-летняя и 19-летняя пассажирки автомобиля "ВАЗ-21103" были доставлены в больницу. Водитель с места происшествия скрылся. Однако впоследствии его личность была установлена.
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