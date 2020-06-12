В День России губернатор Волгоградской области пришел в душевное место

Напомним, Андрей Бочаров лично возглавляет попечительский совет по строительству кафедрального собора Александра Невского, который возводится на народные пожертвования.
Общество 12.06.2020 17:43
0
12.06.2020 17:43
Напомним, Андрей Бочаров лично возглавляет попечительский совет по строительству кафедрального собора Александра Невского, который возводится на народные пожертвования.
Андрей Бочаров поздравил жителей области с Днем России, находясь на площадке строительства храма Александра Невского, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Губернатор в сопровождении соратников обошел территорию будущего сквера, где на 90% завершена укладка тротуарной плитки и подходят к финишу работы по озелению.
Кроме того, Андрею Бочарову показали, что происходит внутри строящегося храма. Здесь идет роспись апсид собора - полностью готова композиция «Воскресенье», в южной апсиде — композиция «Рождество Христово». На очереди — роспись центрального купола.
«Несмотря на все сложности, строители, архитекторы и художники в полном объеме выполняют стоящие перед ними задачи. Получается по-настоящему душевное и уникальное место. Это будет жемчужина России и всего юга страны. Мы приложим дополнительные усилия, чтобы завершить основные ландшафтные работы ко Дню города», — отметил губернатор.
Напомним, Андрей Бочаров лично возглавляет попечительский совет по строительству кафедрального собора Александра Невского, который возводится на народные пожертвования.
Реклама
Песок из крана: в Волгограде в адскую жару люди жалуются на проблемы с водоснабжением12.06.2020 16:08
Общество 12.06.2020 16:08
В День России волгоградцы устроили ажиотаж в гипермаркетах12.06.2020 13:35
Общество 12.06.2020 13:35
В Волгоградской области почти три сотни гуляющих жителей попались в «сети» патрулей12.06.2020 11:58
Общество 12.06.2020 11:58
Тревожная стабильность: коронавирус не отпускает Волгоградскую область12.06.2020 11:56
Общество 12.06.2020 11:56
В День России котельниковцам вручили национальные флаги12.06.2020 11:44
Общество 12.06.2020 11:44
Волгоградские казаки продолжат в Подмосковье тренировки к параду Победы12.06.2020 11:19
Общество 12.06.2020 11:19
«Мало кто еще знает»: волгоградцы поехали на дачи в полупустых автобусах12.06.2020 09:56
Общество 12.06.2020 09:56
В Роспотребнадзоре оценили опасность использованных волгоградцами масок12.06.2020 09:35
Общество 12.06.2020 09:35
В Волгоградской области генералов стало больше11.06.2020 20:04
Общество 11.06.2020 20:04
Сбербанк принял участие в региональном дискуссионном проекте для молодежи в преддверии Дня России11.06.2020 19:43
Общество 11.06.2020 19:43
В Волгограде в День России запускают 13 дачных маршрутов: полное расписание11.06.2020 18:32
Общество 11.06.2020 18:32
ЦРБ Октябрьского района Волгоградской области проверят после обращения медиков11.06.2020 16:34
Общество 11.06.2020 16:34
Друг Михаила Ефремова выступит на Мамаевом кургане в Волгограде11.06.2020 15:21
Общество 11.06.2020 15:21
Волгоградские больницы ждут чудо-препарат для лечения COVID-1911.06.2020 14:40
Общество 11.06.2020 14:40
В Волгоградской области может удвоиться количество умерших от коронавируса11.06.2020 14:04
Общество 11.06.2020 14:04
Реклама