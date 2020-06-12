В День России губернатор Волгоградской области пришел в душевное место





Андрей Бочаров поздравил жителей области с Днем России, находясь на площадке строительства храма Александра Невского, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Губернатор в сопровождении соратников обошел территорию будущего сквера, где на 90% завершена укладка тротуарной плитки и подходят к финишу работы по озелению.

Кроме того, Андрею Бочарову показали, что происходит внутри строящегося храма. Здесь идет роспись апсид собора - полностью готова композиция «Воскресенье», в южной апсиде — композиция «Рождество Христово». На очереди — роспись центрального купола.





«Несмотря на все сложности, строители, архитекторы и художники в полном объеме выполняют стоящие перед ними задачи. Получается по-настоящему душевное и уникальное место. Это будет жемчужина России и всего юга страны. Мы приложим дополнительные усилия, чтобы завершить основные ландшафтные работы ко Дню города», — отметил губернатор.Напомним, Андрей Бочаров лично возглавляет попечительский совет по строительству кафедрального собора Александра Невского, который возводится на народные пожертвования.