Пострадавшие от COVID-19 волгоградские компании освободили от налогов





Волгоградский бизнес, пострадавший от COVID-19, освобождается от уплаты налогов и взносов за II квартал 2020 года. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФНС России по региону, такие меры поддержки на основании ФЗ №172 от 8 июня текущего года получили волгоградские компании и индивидуальные предприниматели – субъекты МСП, пострадавших от COVID-19 отраслей, а также некоммерческие и религиозные организации.

Отмечается, что для получения данной льготы налогоплательщик должен быть включен в реестр МСП по состоянию на 01.03.2020 и относиться к пострадавшей отрасли по основному ОКВЭД. Льготы некоммерческим и религиозным организациям будут предоставляться по реестрам, сформированным уполномоченными органами.

Так, указанные компании, организации и ИП освобождение от уплаты налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал 2020 года; налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года; единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года; единого налога на вмененный доход, водного налога за II квартал 2020 года; акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель-июнь 2020 года; налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

Законодательством предусмотрено также освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, в том числе: по налогу на имущество организаций – для всех объектов; по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности; по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.

Для страховых взносов освобождение реализовано в виде установления тарифов по ставке 0%.



