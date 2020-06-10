Общество

В Волгограде дорожники развили космическую скорость по ремонту асфальта

Общество 10.06.2020 11:06
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10.06.2020 11:06


К началу лета план ремонта дорог Волгограда по объему выполнен уже на 50%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, реконструкция закончена на 12 объектах из 40. Свежим асфальтом покрыли 157 тысяч квадратных метров магистралей и проездов.
Электронные аукционы по определению исполнителей муниципальных контрактов провели в конце прошлого года. За счет чего подрядные компании успели привести в порядок технику и оборудование, а также закупить необходимые материалы, чтобы с наступлением тепла оперативно выйти на объекты. 
В Тракторозаводском районе завершены работы на улице Андреева и в переулке Войкова. В Центральном районе восстановлены местный проезд по улице Рокоссовского и проезжая часть по улице Двинской.  В Дзержинском районе завершена реконструкция улицы Симонова.
В Ворошиловском районе ремонт ведется на нескольких объектах – по улице Елисеева проводится укладка выравнивающего слоя асфальтобетона, на участке Баррикадной протяженностью свыше 800 метров укладывают финишный слой покрытия. Продолжается восстановление улицы Ковровской. На Астраханском мосту сейчас ведется устройство армированного бетонного защитного слоя, после чего подрядчик приступит к укладке асфальтобетонного полотна.
В Советском районе завершено обновление уже четырех дорог – по улице Песчанокопской, Засекина, Чебышева, а также проспекта Университетского. В Кировском районе ремонт стартовал сразу с наступлением благоприятной погоды. В настоящее время дорожные строители завершили работу на улицах Гастелло, Розы Люксембург и Армавирской. В ближайшие дни спецтехника переместится на улицу Закавказскую, которая долгие годы не видела ремонта.
В самом южном районе Волгограда обновление проезжей части продолжается на улицах Мачтозаводской, Бахтурова, проспекте Энгельса. 


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