Общество

Волгоградский художник получил награду от Путина

Общество 09.06.2020 10:03
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09.06.2020 10:03


Профессор кафедры Волгоградского государственного социально-педагогического университета Владислав Эдуардович Коваль получил государственную награду от Владимира Путина. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Указ президента РФ, известный волгоградский художник награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Эту награду, как отмечается, Владислав Коваль удостоился "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу".

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