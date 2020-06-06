В Волгограде коммунальщики посвятили выходные ремонту ливневого коллектора





Работы по замене изношенного участка трубопровода диаметром 300 мм начались на ливневом коллекторе в Краснооктябрьском районе в месте примыкания улицы Тарифной к проспекту Ленина, сообщает ИА «Высота 102». По информации мэрии, на время проведения работ проезд автотранспорта по магистрали от пересечения с улицей Тарифной в сторону центра осуществляется по полосам встречного движения в обоих направлениях. Специальный троллейбусный маршрут №8 из-за осложнения движения по первой продольной магистрали приостановил работу, альтернативу ему составила линия скоростного трамвая, составы курсируют 6 и 7 июня с 6.30 до 21.00. В настоящее время проводят демонтаж поврежденного участка коллектора.



Повреждение фрагмента коллектора сотрудники муниципального предприятия «Северное» зафиксировали в конце мая при очередном осмотре системы водоотвода. Участок ливневого трубопровода в месте примыкания к магистральной линии, проложенной вдоль проспекта Ленина, забился мусором, щебнем и камнями, принесенными с ливневыми потоками, что привело к его разрушению и просадке.



