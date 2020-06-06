Под Волгоградом 8-летний школьник опрокинулся на мопеде

Происшествия 06.06.2020 10:27
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06.06.2020 10:27
8-летний школьник на мопеде «Рига-5» попал в ДТП в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, ребенок, двигаясь по улице Туркменская со стороны улице Циолковского в сторону переулка Кооперативный в Михайловке, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате школьник с различными травмами доставлен в больницу.
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