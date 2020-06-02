В Волгограде первый самолет из Новосибирска окатили водой





Сегодня первый рейс из Новосибирска в аэропорту Волгограда встретили водной аркой. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе аэропорта, для Волгограда это направление является новым, поэтому первые прилетевшие пассажиры после приземления проехали по взлетной полосе под мощными струями воды - это традиция, которую соблюдают в честь знаковых событий для самолета.

Первым рейсом из Новосибирска в Волгоград прилетел 41 пассажир.

В аэропорту сообщили, что авиакомпания S7 Airlines будет выполнять полетную программу в Новосибирск дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Прилет воздушного судна в Волгоград запланирован на 08.20, вылет – в 09.10. По четвергам самолеты будут приземляться в волгоградском аэропорту с 23.45, вылетать в Новосибирск – в 00.35 пятницы. Время в полете составит чуть более 4 часов.



