В Волгограде первый самолет из Новосибирска окатили водой

Общество 02.06.2020 13:33
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02.06.2020 13:33
Сегодня первый рейс из Новосибирска в аэропорту Волгограда встретили водной аркой. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе аэропорта, для Волгограда это направление является новым, поэтому первые прилетевшие пассажиры после приземления проехали по взлетной полосе под мощными струями воды - это традиция, которую соблюдают в честь знаковых событий для самолета.
Первым рейсом из Новосибирска в Волгоград прилетел 41 пассажир.
В аэропорту сообщили, что авиакомпания S7 Airlines будет выполнять полетную программу в Новосибирск дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Прилет воздушного судна в Волгоград запланирован на 08.20, вылет – в 09.10. По четвергам самолеты будут приземляться в волгоградском аэропорту с 23.45, вылетать в Новосибирск – в 00.35 пятницы. Время в полете составит чуть более 4 часов.
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