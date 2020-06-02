В Волгограде обследуют провалы в грунте возле новой дороги в ЖК «Комарово»





Межведомственная группа обследует провалы в земле, образовавшиеся вдоль новой дороги по улице Ивановского в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, заказчиком строительства асфальтового полотна являлся застройщик ЖК «Комарово». Муниципальные службы в ходе текущего содержания дорог зафиксировали размытие грунта и сообщили об этом в компанию. Место разрушения обочины в ближайшее время обследует межведомственная группа в составе представителей МУ «Комдорстрой» и застройщика. В случае выявления дефектов, допущенных подрядной организаций в ходе строительства дороги, восстановительные работы проведут в рамках гарантийных обязательств.

Асфальтированный четырехполосный проезд на улице Ивановского в границах улиц Казахской и Качуевской ввели в эксплуатацию в конце 2018 года. Стоимость объекта составила около 150 млн рублей. Застройщиком ЖК «Комарово» и заказчиком возведения дороги являлась компания «Пересвет-Юг».





На днях в редакцию ИА «Высота 102» обратились местные жители, обеспокоенные за судьбу дороги. На обочине, прилегающей к кромке асфальта по улице Ивановского, образовались большие дыры, оголившие строительную геосетку и коммуникации. Жильцы близлежащих домов обращались по телефону в администрацию района. «Нам обещали принять меры, но уже прошло три недели и результата нет. Если не укрепить обочину, то, возможно, скоро начнет разрушаться и дорога», - опасается местная жительница Ангелина Назарова.

Новый жилой массив в Советском районе расположен на горе, поэтому во время дождей дороги, тротуары и даже придомовые парковки в «Комарово» и «Ново-Комарово» не раз страдали от грязевых потоков, сходящих со склонов.



