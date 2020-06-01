Администрация замахнулась на гаражи в центре Волгограда





Пятнадцать металлических гаражей и один павильон по продаже мясной продукции планируют снести в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информационное сообщение районной администрации, вопрос о демонтаже указанных самовольно установленных нестационарных объектов планируется к рассмотрению на следующей неделе. Речь идет о 15 гаражах, которые находятся у жилого дома №5 по улице Ткачева, а также о павильоне с вывеской "Волгоградский мясокомбинат" площадью 43 кв.м. Он расположен между домами №9 и №10 по улице Ткачева.

Отметим, что гаражи зачищают во всех районах Волгограда. Так, за последние два года в городе было демонтировано больше ста таких объектов.



