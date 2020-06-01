Администрация замахнулась на гаражи в центре Волгограда

Общество 01.06.2020 17:20
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01.06.2020 17:20
Пятнадцать металлических гаражей и один павильон по продаже мясной продукции планируют снести в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информационное сообщение районной администрации, вопрос о демонтаже указанных самовольно установленных нестационарных объектов планируется к рассмотрению на следующей неделе. Речь идет о 15 гаражах, которые находятся у жилого дома №5 по улице Ткачева, а также о павильоне с вывеской "Волгоградский мясокомбинат" площадью 43 кв.м. Он расположен между домами №9 и №10 по улице Ткачева.
Отметим, что гаражи зачищают во всех районах Волгограда. Так, за последние два года в городе было демонтировано больше ста таких объектов.
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