В Волгоградской области стали меньше рожать





В Волгоградской области в 2019 году появились на свет 21 тысяча малышей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, это на 11% меньше, чем за предыдущий год. 77% от этого числа родились у родителей, состоящих в законном браке, и 23% - вне брака.

На начало 2020 года в Волгоградской области численность детского населения в возрасте до 18 лет (по предварительным данным) составляла 476,3 тысячи человек (19% от общей численности). Из них почти треть – это малыши до 6 лет, дети в возрасте первоклассников (6-7 лет) – 12%, школьники 8-14 лет – 40%, подростки 15-17 лет – 15%. Доля населения младше 18 лет по муниципальным образованиям Волгоградской области колеблется от 17 до 26%. В лидерах - Палласовский и Старополтавский районы, где около четверти жителей составляют дети и подростки. К слову, в последние пять лет доля вторых по очередности детей (38-42%) стала превышать долю первенцев (37-40%). Растет и число детей более высокой очередности, в основном это третьи дети, доля которых поднялась с 13% в 2015 году до 16% в 2019 году.



