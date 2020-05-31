В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-19

Общество 31.05.2020 15:18
0
31.05.2020 15:18
В Волжском за прошедшие сутки зафиксировано 22 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. Такого высокого суточного прироста в Волжском за время эпидемии еще не было. На первом месте по-прежнему Волгоград – 60 новых больных. Остается токсичной ситуация и в Урюпинском районе – 22 новых случая. Из районов области больше всего новых больных зафиксировано в Среднеахтубинском – 9 человек. Еще в 17 районах региона выявлено от 1 до 3 случаев.
Завозных случаев COVID-19 в Волгоградской области за минувшие сутки не было. Большая часть из 158 заболевших была выявлена по контакту с ранее заразившимися.
Реклама
Девятнадцатой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Волжского31.05.2020 15:06
Общество 31.05.2020 15:06
Вторая попытка: в Волгограде снова готовятся к Параду Победы31.05.2020 14:25
Общество 31.05.2020 14:25
Волгоградская область – на седьмом месте в России по приросту новых случаев COVID-1931.05.2020 13:03
Общество 31.05.2020 13:03
В Волгоградской области новая смерть от коронавируса и рекордное число заболевших31.05.2020 11:42
Общество 31.05.2020 11:42
Волгоградцы на одиночных пикетах потребовали увеличения пособия по безработице31.05.2020 10:43
Общество 31.05.2020 10:43
Школьные дворы принудительно закрылись от спортивных волгоградцев30.05.2020 22:43
Общество 30.05.2020 22:43
Волгоградстат: зарплата бюджетников подросла30.05.2020 21:42
Общество 30.05.2020 21:42
Волгоградцу дорого обошлось ДТП с машиной Росгвардии30.05.2020 19:50
Общество 30.05.2020 19:50
Унитаз к ливневой канализации подключили в центре Волгограда30.05.2020 16:09
Общество 30.05.2020 16:09
Будь готов: выпускник-2020 без электронной подписи может не попасть в ВУЗ30.05.2020 14:21
Общество 30.05.2020 14:21
Плюс сто: в интернате Волгоградской области не удается обуздать эпидемию30.05.2020 14:12
Общество 30.05.2020 14:12
В центре Волгограда появился книжный домик30.05.2020 11:04
Общество 30.05.2020 11:04
Полицейские посвятили песню волгоградским врачам30.05.2020 10:01
Общество 30.05.2020 10:01
На улицы Волгограда возвращается автобус №5530.05.2020 09:34
Общество 30.05.2020 09:34
В Волгоградской области разрешили выходить из дома выпускникам29.05.2020 20:23
Общество 29.05.2020 20:23
Реклама