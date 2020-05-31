В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-19





В Волжском за прошедшие сутки зафиксировано 22 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. Такого высокого суточного прироста в Волжском за время эпидемии еще не было. На первом месте по-прежнему Волгоград – 60 новых больных. Остается токсичной ситуация и в Урюпинском районе – 22 новых случая. Из районов области больше всего новых больных зафиксировано в Среднеахтубинском – 9 человек. Еще в 17 районах региона выявлено от 1 до 3 случаев.

Завозных случаев COVID-19 в Волгоградской области за минувшие сутки не было. Большая часть из 158 заболевших была выявлена по контакту с ранее заразившимися.



