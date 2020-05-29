Два района Волгоградской области выбились в лидеры по количеству новых заболевших коронавирусом





За минувшие сутки больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Волгограде – 48. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, на втором месте по этому показателю – Урюпинский район (21 человек). Еще 12 новых больных выявлено в Камышинском районе.

По-прежнему фиксируются новые случаи заболевания в Николаевском районе – плюс 8 человек. В Волжском и Среднеахтубинском районе зарегистрировано еще по 5 случаев. Еще в двенадцати районах количество новых заболевших варьируется от 1 до 4 человек.

Как пояснили в оперштабе, среди новых случаев нет завозных. 78 человек выявлены по контактам с ранее заразившимися, в 55 случаях жители самостоятельно обратились за медпомощью.

Всего, напомним, накануне в Волгоградской области выявлено 133 новых случаев COVID-19.



