Два района Волгоградской области выбились в лидеры по количеству новых заболевших коронавирусом

Общество 29.05.2020 16:47
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29.05.2020 16:47
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Волгограде – 48. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, на втором месте по этому показателю – Урюпинский район (21 человек). Еще 12 новых больных выявлено в Камышинском районе.
По-прежнему фиксируются новые случаи заболевания в Николаевском районе – плюс 8 человек. В Волжском и Среднеахтубинском районе зарегистрировано еще по 5 случаев. Еще в двенадцати районах количество новых заболевших варьируется от 1 до 4 человек.
Как пояснили в оперштабе, среди новых случаев нет завозных. 78 человек выявлены по контактам с ранее заразившимися, в 55 случаях жители самостоятельно обратились за медпомощью.
Всего, напомним, накануне в Волгоградской области выявлено 133 новых случаев COVID-19.
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