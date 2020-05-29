Телеком

«Ростелеком» в Волгограде выступит телеком-партнером всероссийской акции «Цирк – детям»

Телеком 29.05.2020 09:53
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29.05.2020 09:53


«Ростелеком» в Волгограде выступит  телекоммуникационным партнером всероссийской акции «Цирк – детям», приуроченной к Международному дню защиты детей. Национальный цифровой провайдер, как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, обеспечит высокоскоростную интернет-связь для прямой трансляции циркового представления, которое пройдет в социальных сетях YouTubeи Instagram,а также в эфире муниципального телевидения Волгограда.
«В нынешней эпидемиологической ситуации, когда зрелищные мероприятия недоступны для посещения, нам действительно важно порадовать ребят, дать им возможность пообщаться друг с другом и увидеть прекрасное цирковое представление в режиме онлайн. Хочется, чтобы оно запомнилось детям, подняло им настроение и сделало их немного счастливее. Уверен, что и в этот раз, благодаря нашим технологиям, у детворы будет больше радостных минут, ведь в рамках мероприятия мы создали для организаторов комфортную цифровую среду, обеспечив доступ к высокоскоростному интернету и возможность вести трансляции на нескольких площадках в разных городах», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».   
В международный день защиты детей для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Волгограда, Волжского, Москвы, Читы, Абакана, Находки и других городов России, а также для всех желающих выступят артисты «Цирка-шапито династии Довгалюк». Цирковая труппа приехала в Волгоград на гастроли в марте этого года, но из-за эпидемиологической ситуации временно задержалась в городе. Артисты подготовили для ребят интересную программу, с участием дрессированных зверей, акробатов, гимнастов, клоунов и других ярких персонажей, в числе которых глотатель шпаг и человек-пластилин. Благодаря телемостучерез Zoomдети смогут пообщаться со своими сверстниками из других городов страны, а также задать вопросы народному артисту РФ, руководителю Большого Московского государственного цирка Эдуарду Запашному, который выйдет на связь из Москвы.
«Международный день защиты детей – прекрасный повод улучшать благополучие юных жителей нашей планеты. Наш город стал инициатором всероссийской онлайн-акции "Цирк - детям", благодаря которой мы дадим возможность ребятам увидеть цирковую программу, а также пообщаться со сверстниками из других российских городов. Цирковые номера покажут молодые дрессировщики Виктория и Виталий Довгалюк. На арене также выступят гимнастка Татьяна Вяткина, глотатель шпаг Игорь Дасов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, и другие артисты. Цирковые номера дополнят выступления солистов “Волгоградконцерта”.Безусловно, мероприятие такого масштаба невозможно осуществить без надежного телекоммуникационного партнера, которым для нас уже много лет выступает “Ростелеком”. Убеждена, что наше сотрудничество продолжится и далее», –поделилась Ольга Шлякина, директор МУК «Волгоградконцерт».
Социальная ответственность является одним из важных приоритетов деятельности «Ростелекома». Компания на постоянной основе поддерживает культурные, спортивные и праздничные мероприятия в регионе, оказывает помощь детским домам и образовательным учреждениям. 

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

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