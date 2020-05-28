Из Волжского в Волгоград пошли маршрутки

Общество 28.05.2020 20:15
0
28.05.2020 20:15
Сегодня маршрутки сообщением «Волжский-Волгоград» возобновили работу. Как сообщает ИА «Высота 102», вышли на линию микроавтобусы №№160, 123, 260, 159, 246. Однако почти все они будут возить пассажиров по усеченному маршруту. Маршрутки №160, 260 и 123 идут до остановки «Школа №3», а автобус № 246 — до «Ул. 7-й Гвардейской дивизии», пояснили в администрации Волгоградской области.
Коммерческие перевозчики прекратили работу два месяца назад в связи с ограничительными мероприятиями, введенными в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пассажирские перевозки осуществляло МУП «Волжская автоколонна №1736» всего по двум маршрутам - №123 и №146. Пассажиры жаловались на тесноту в автобусах, а также на недостаточное их количество.
Коммерческим перевозчикам, обслуживающих рейсы Волжский-Волгоград, придется соблюдать необходимые эпидемиологические и санитарные правила – дезинфицировать салоны, следить за тем, чтобы все пассажиры были в масках и перчатках. Такие же требования выдвигаются и к водителям.
Реклама
В Волгоградской области зафиксирован рост количества безработных28.05.2020 21:55
Общество 28.05.2020 21:55
В Волгограде фирма депутата расщедрилась на погашение долга перед родителями школьников28.05.2020 20:10
Общество 28.05.2020 20:10
Бетона не пожалеют: Астраханский мост в Волгограде будет обновлен к 1 сентября28.05.2020 17:56
Общество 28.05.2020 17:56
В Волгоградской области прокуроры уличили главврачей в занижении выплат медикам28.05.2020 17:15
Общество 28.05.2020 17:15
Урюпинский район обогнал Волгоград по количеству новых заразившихся коронавирусом28.05.2020 15:40
Общество 28.05.2020 15:40
Волгоградская область неуверенно приближается ко второму этапу снятия ограничений28.05.2020 13:53
Общество 28.05.2020 13:53
Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной Волгограда28.05.2020 13:40
Общество 28.05.2020 13:40
Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской области28.05.2020 13:06
Общество 28.05.2020 13:06
Мечта о четырехполосной трассе под Волгоградом сбудется через год28.05.2020 10:50
Общество 28.05.2020 10:50
Владельцы «Соснового бора» в Волгограде сами начали разбирать конюшни28.05.2020 10:36
Общество 28.05.2020 10:36
На улицы Волжского выходят маршрутки28.05.2020 08:55
Общество 28.05.2020 08:55
Волгоградцев протестировали на страх потерять работу27.05.2020 22:05
Общество 27.05.2020 22:05
День пограничника в Волгограде пройдет без традиционного сбора «зеленых фуражек»27.05.2020 19:22
Общество 27.05.2020 19:22
В Волгограде тоннель у ТРК «Акварель» на день частично закроют для автотранспорта27.05.2020 18:27
Общество 27.05.2020 18:27
В Волгограде в период пандемии пресекли работу дерзкого кафе со столиками27.05.2020 15:39
Общество 27.05.2020 15:39
Реклама