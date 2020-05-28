Из Волжского в Волгоград пошли маршрутки





Сегодня маршрутки сообщением «Волжский-Волгоград» возобновили работу. Как сообщает ИА «Высота 102», вышли на линию микроавтобусы №№160, 123, 260, 159, 246. Однако почти все они будут возить пассажиров по усеченному маршруту. Маршрутки №160, 260 и 123 идут до остановки «Школа №3», а автобус № 246 — до «Ул. 7-й Гвардейской дивизии», пояснили в администрации Волгоградской области.

Коммерческие перевозчики прекратили работу два месяца назад в связи с ограничительными мероприятиями, введенными в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пассажирские перевозки осуществляло МУП «Волжская автоколонна №1736» всего по двум маршрутам - №123 и №146. Пассажиры жаловались на тесноту в автобусах, а также на недостаточное их количество.

Коммерческим перевозчикам, обслуживающих рейсы Волжский-Волгоград, придется соблюдать необходимые эпидемиологические и санитарные правила – дезинфицировать салоны, следить за тем, чтобы все пассажиры были в масках и перчатках. Такие же требования выдвигаются и к водителям.



