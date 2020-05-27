Расследования

В Волгоградской области задержали «влиятельного» мошенника

Расследования 27.05.2020 10:11
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27.05.2020 10:11


Ранее судимый житель Камышина Волгоградской области, который за деньги брался решать любые проблемы клиентов с правоохранителями и чиновниками, задержан по подозрению в мошенничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, круг потерпевших от противоправных действий подозреваемого, который бравировал своими связями, может быть очень широк.
Так, жительнице Камышина он пообещал за 2,2 миллиона рублей повлиять на должностных лиц в связи с задержанием ее сына по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Однако получив денежные средства, он потратил их на собственные нужды. Женщина заявила об обмане в полицию. Мужчину задержали оперуполномоченные уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский". Было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. При аналогичных обстоятельствах камышанин получил 200 тысяч рублей от другой местной жительницы, пообещав помощь в освобождении от отбытия наказания в исправительной колонии ее сына, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
250 тысяч рублей подозреваемый также убедил передать еще одну камышанку, пообещав урегулировать вопрос о смягчении наказания для ее родственника, отбывающего срок за тяжкое преступление.
Под предлогом ведения совместного бизнеса мужчина завладел деньгами  местного предпринимателя, а получив 380 тысяч рублей, уклонился от возврата полученных средств. Бравируя связями в органах местного самоуправления, задержанный получил от волгоградца 50 тысяч рублей, пообещав решить вопрос о выделении ему земельного участка.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

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