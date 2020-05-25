В Волгограде суд обязал судебного пристава вернуть деньги тезке должника





Тракторозаводский суд Волгограда обязал судебного пристава районного отдела УФСПП вернуть незаконно списанные средства со счета гражданина. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в 2018 и в 2019 годах в Тракторозаводском РОСП УФССП России по Волгоградской области были возбуждены два исполнительных производств. Предметом их исполнения являлось взыскание денежных средств в размере 59541,05 руб. и 17500 руб. с должника, чья фамилия, имя, отчество, а также дата, год и месяц рождения полностью совпадают с данными административного истца. Различалось только место рождения – настоящий должник родился в Волгограде, а не в Горьком (сейчас город Нижний Новгород – прим. ред. ИА «Высота 102»). Тем не менее судебный пристав списал деньги со счета человека, который не имел ничего общего с долгами своего тезки. Тезка должника попытался доказать свою непричастность к чужому долгу судебному приставу, который даже сначала вернул незаконно взысканные средства. Однако в этот же день снова их списал. Тогда волгоградец подал в суд на судебного пристава. По решению суда бездействие сотрудника службы признано незаконным. Теперь пристав должен вернуть взысканные 35 тысяч рублей.



