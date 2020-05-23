Волгоградца оштрафовали за защиту лошадей "Соснового бора"





Волгоградца Бориса Пылина, который вместе с другими горожанами пытался не допустить сноса конюшен «Соснового бора», оштрафовали за неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции. Как сообщил ИА «Высота 102» Борис Пылин, такое решение принял накануне Дзержинский суд Волгограда. «Меня оштрафовали на 500 рублей по ст. 19.3 КОаП. Естественно, я не согласен, что виновен. Естественно, буду обжаловать в областной суд. Полицейские должны были не меня задерживать, а представителей администрации и рабочих с бензопилами, ломами-топорами, которые учинили разбой на конюшне и совершили глумление как над нормами права, так и над нормами человеческой морали», - считает Борис Филиппович.





Напомним, Бориса Пылина 18 мая забрали с территории «Соснового бора», где он находился с другими защитниками лошадей и отвезли в Дзержинский РОВД. Горожане четыре дня пытались воспрепятствовать сносу конюшен «Соснового бора».

Ранее в общественной палата Волгограда заявили о намерении посодействовать в передаче оставшихся лошадей "Соснового бора" в конно-спортивные организации города или в подсобное хозяйство одного из храмов. В мэрии пояснили , что «Сосновый бор» изначально возник, а потом долгие годы функционировал с нарушениями, так как его владельцы не получали разрешения на строительство и не имели документов на ввод объектов в эксплуатацию. Представители усадьбы считают, что «Сосновый бор» работал легально и на законных основаниях. Тем не менее на стороне чиновников уже есть вступившее в силу решение суда, разбирательство идет и в рамках другого процесса.



