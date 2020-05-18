В Волгоградской области растет количество зараженных коронавирусом медработников

Общество 18.05.2020 14:00
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18.05.2020 14:00
В Волгоградской области уже около 100 медработников заражены коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные озвучил на сегодняшнем брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. В частности, заболевшие медработники есть в Михайловской ЦРБ, в детской больнице этого района. Также среди зараженных – и сотрудник скорой медицинской помощи. Диагноз коронавирусной инфекции был поставлен одному медработнику из хирургического отделения волгоградской клинической больницы №25.
По словам Николая Алимова, в данный момент работа этого отделения приостановлена. Пациентов принимают хирургии других лечебных учреждений. При этом зампредседателя облкомздрава пояснил, что дефицита врачей в регионе не наблюдается. Если медработники выбывают в связи с необходимостью пройти лечение, привлекаются медперсонал из ЦРБ, также приходят на помощь ординаторы и студенты старших вузов медуниверситета.
Ранее сообщалось о вспышке заболевания коронавирусом в Иловлинской и Николаевской ЦРБ, а также в волгоградской клинической больнице №3. Всего на тот момент в регионе насчитывалось 90 медработников, которым был поставлен диагноз COVID-19.
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