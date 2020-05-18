



Продавцы сетевых супермаркетов, которые уже около месяца вынуждены работать в масках и перчатках, жалуются на проблемы со здоровьем. Как рассказали ИА «Высота 102» кассиры супермаркетов, «закованные» в герметичные перчатки руки покрываются сыпью и даже опухают из-за постоянной влажности. «Из-за маски трудно дышать, а, если у человека еще и очки, то стекла постоянно запотевают. На лице появляются красные пятна. Ничего уже не помогает – ни крем, ни мази», - рассказывают сотрудники магазинов.

Похожая проблема и у кондукторов общественного транспорта, которым приходится также по несколько часов в день работать в перчатках и масках. «Уже невозможно терпеть этот дискомфорт. Под маской постоянно скапливается влага, про руки и говорить нечего. Каждая смена как каторга», - жалуются волгоградцы. Но деваться горожанам некуда – маски и перчатки являются обязательным требованием работы с людьми. А с 20 мая в Волгоградской области вводится обязательное требование использования средств индивидуальной защиты при появлении в общественных местах. Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы непроницаемые перчатки и маски жители региона одевали при выходе и на улицу.