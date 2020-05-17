Волгоградца осудили за уничтожение вещдоков





Житель Волгограда осужден за вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования объективному расследованию. Как сообщили ИА «Высота 102» в Ворошиловском районном суде, в июне прошлого года мужчина знакомился с материалами уголовного дела в камере, где происходила встреча со следователем, и, воспользовавшись тем, что следователь вышел, спрятал опечатанные вещдоки. После чего их уничтожил.

В суде обвиняемый вину свою не признал, так как не считал похищенное вещественным доказательством. По приговору суда мужчина признан виновным и приговорен к 300 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.



