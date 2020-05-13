В Волгограде и в Волжском маски будут продавать на остановках





Порядка ста тысяч гигиенических масок уже отгрузили предприятия региона в рамках исполнения госзаказа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, всего им предстоит пошить 600 тысяч средств индивидуальной защиты. Многоразовые маски, а также перчатки бесплатно предоставят всем жителям Волгоградской области старше 60 лет.

По данным облпромторга и ТЭК, уже 39 предприятий в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Михайловке, Камышине и Котово перестроили производство, приступив к пошиву востребованных сегодня гигиенических масок. К работе подключились не только крупные предприятия, но и малые ателье, организации художественных промыслов — всего в апреле-мае заказчикам отгружено порядка 800 тысяч изделий.

Напомним, с 20 мая в Волгоградской области при посещении общественных мест станет обязательным ношение защитных масок и перчаток. Для обеспечения потребителей региона средствами индивидуальной защиты сформирован запас объемом порядка 1,7 миллиона единиц. В Волгограде и Волжском организуют продажу масок на остановках общественного транспорта



