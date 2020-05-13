Общество

В Волгограде и в Волжском маски будут продавать на остановках

Общество 13.05.2020 19:04
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13.05.2020 19:04


Порядка ста тысяч гигиенических масок уже отгрузили предприятия региона в рамках исполнения госзаказа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области,  всего им предстоит пошить 600 тысяч средств индивидуальной защиты. Многоразовые маски, а также перчатки бесплатно предоставят всем жителям Волгоградской области старше 60 лет.
По данным облпромторга и ТЭК, уже 39 предприятий в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Михайловке, Камышине и Котово перестроили производство, приступив к пошиву востребованных сегодня гигиенических масок. К работе подключились не только крупные предприятия, но и малые ателье, организации художественных промыслов — всего в апреле-мае заказчикам отгружено порядка 800 тысяч изделий.
Напомним, с 20 мая в Волгоградской области при посещении общественных мест станет обязательным ношение защитных масок и перчаток. Для обеспечения потребителей региона средствами индивидуальной защиты сформирован запас объемом порядка 1,7 миллиона единиц. В Волгограде и Волжском организуют продажу масок на остановках общественного транспорта

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