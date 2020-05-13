Житель Саратова погиб в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 13.05.2020 10:00
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13.05.2020 10:00
60-летний житель Саратова скончался в результате ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером мужчина ехал на машине «Дэу Матиз» по автодороге «Савинка-Палласовка-Кумысолечебница», но не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет. Водитель умер в больнице.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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