Лучшего наставника волгоградского «КАУСТИКа» теперь знает вся страна





Заместитель руководителя цеха электролиза Денис Баранов в качестве лучшего наставника предприятия по итогам 2019 года представляет АО «КАУСТИК» на Доске Почета наставников России. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

Выпускник Волгоградского технического университета Денис Баранов пришел в цех электролиза волгоградского «КАУСТИКа» более двадцати лет назад. Благодаря постоянному профессиональному росту и глубоким знаниям химической технологии он совместно с коллегами внедрил в производство несколько конструктивных изменений, позволивших повысить эффективность работы оборудования и снизить энергозатраты.

Уже больше десяти лет Денис Баранов ведет активную наставническую работу в качестве руководителя-наставника молодежи. Свои знания и опыт все эти годы он охотно и успешно передает молодым аппаратчикам, инженерно-техническим работникам различных структурных подразделений и студентам учебных заведений, проходящих практику в АО «КАУСТИК». По итогам работы в прошлом году он признан лучшим наставником среди предприятий группы компаний «НИКОХИМ». Портрет Дениса Баранова теперь и на Доске Почета наставников России , которую на своем Интернет-ресурсе разместило всероссийское профессиональное объединение наставников России НП «Центральный Институт Труда».

Напомним, система наставничества на «КАУСТИКе» появилась более полувека назад – с самого начала его работы. Сейчас на предприятии применяется три вида наставничества – наставничество над вновь принятыми работниками, над резервистами и целевое наставничество. Сегодня в заводском списке наставников более 500 сотрудников различных производственных подразделений (всего на «КАУСТИКе» работает более пяти тысяч жителей Волгограда и Светлоярского района).