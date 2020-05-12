Лучшего наставника волгоградского «КАУСТИКа» теперь знает вся страна

Экономика 12.05.2020 15:53 Новости компаний
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12.05.2020 15:53 Новости компаний
Заместитель руководителя цеха электролиза Денис Баранов в качестве лучшего наставника предприятия по итогам 2019 года представляет АО «КАУСТИК» на Доске Почета наставников России. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.
Выпускник Волгоградского технического университета Денис Баранов пришел в цех электролиза волгоградского «КАУСТИКа» более двадцати лет назад. Благодаря постоянному профессиональному росту и глубоким знаниям химической технологии он совместно с коллегами внедрил в производство несколько конструктивных изменений, позволивших повысить эффективность работы оборудования и снизить энергозатраты.
Уже больше десяти лет Денис Баранов ведет активную наставническую работу в качестве руководителя-наставника молодежи. Свои знания и опыт все эти годы он охотно и успешно передает молодым аппаратчикам, инженерно-техническим работникам различных структурных подразделений и студентам учебных заведений, проходящих практику в АО «КАУСТИК». По итогам работы в прошлом году он признан лучшим наставником среди предприятий группы компаний «НИКОХИМ». Портрет Дениса Баранова теперь и на Доске Почета наставников России, которую на своем Интернет-ресурсе разместило всероссийское профессиональное объединение наставников России НП «Центральный Институт Труда».
Напомним, система наставничества на «КАУСТИКе» появилась более полувека назад – с самого начала его работы. Сейчас на предприятии применяется три вида наставничества – наставничество над вновь принятыми работниками, над резервистами и целевое наставничество. Сегодня в заводском списке наставников более 500 сотрудников различных производственных подразделений (всего на «КАУСТИКе» работает более пяти тысяч жителей Волгограда и Светлоярского района).
Основными показателями эффективности наставничества являются сокращение периода адаптации молодых работников и времени на их обучение. Лучшие представители группы наставников «КАУСТИКа» неоднократно отмечены региональными и всероссийскими знаками отличия. А в 2018 году по итогам организованного Агентством стратегических инициатив специального конкурса вся система наставничества предприятий группы компаний «НИКОХИМ» признана одной из лучших в Южном Федеральном округе.
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