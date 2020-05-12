Общество

В гипермаркете Волгограда к 9 мая испекли странное печенье

Общество 12.05.2020 10:15
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12.05.2020 10:15


«За Родину!», «На Берлин!» - печенье с такими надписями к 9 мая продают в  волгоградских гипермаркетах «Лента». Фотографии выпечки в редакцию ИА «Высота 102» прислали читатели. 

Вид печенья несколько удивил покупателей. Так, одни кондитерские изделия по форме напоминают танки, другие  - с надписью «9 мая!» -  вызывают неоднозначные ассоциации. По всей видимости, кулинары пытались изобразить фугасную бомбу. 
Печенье со сроком годности 15 суток продается под жизнеутверждающим названием «Радость».

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