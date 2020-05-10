В Волжском окнами подсветили гигантскую цифру «75»

Общество 10.05.2020 10:31
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10.05.2020 10:31
Накануне в Волжском оригинально отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, на фасаде самой большой гостиницы в городе «Ахтуба» с наступлением сумерек загорелась огромная цифра «75». Причем сделано это было без трат на дорогую иллюминацию. Достаточно было включить свет в определенных комнатах, чтобы засияла эта символическая цифра.
Фото: Открытый Волжский Вконтакте.
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