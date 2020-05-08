Общество 08.05.2020 16:08
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08.05.2020 16:08
Праздничные концерты во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, организовали в преддверии 75-летия Победы волгоградские полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, для ветеранов прозвучали песни военных лет в исполнении творческого коллектива регионального Главка МВД. Сотрудники выступили в форме военных лет, а сценой для них стал кузов знаменитой «полуторки».
Со слезами на глазах ветераны слушали «День Победы» и «Катюшу». Вместе с ними праздничный концерт пришли посмотреть их родственники, внуки и правнуки. Соседи из окон домов подпевали патриотические песни вместе с полицейскими.
Поздравить фронтовиков приехал начальник Главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Он пожелал им крепкого здоровья и поблагодарил за Победу и мирное небо.
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