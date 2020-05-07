Телеком 07.05.2020 12:43
0
07.05.2020 12:43
«Ростелеком» на Юге России организует онлайн-турнир «Битва за Кавказ» по игре World of Tanks. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и посвящено сражениям на Кавказе в период Великой Отечественной войны.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в связи с ограничительными мерами по причине пандемии коронавируса соревнование пройдет 7 и 8 мая дистанционно, в формате онлайн. За титул победителя и звание лучших танкистов в течение двух дней будут бороться восемь экипажей из трех человек из регионов ЮФО и СКФО.
«Это первый межрегиональный турнир такого масштаба, который мы проводим в онлайн-формате. Еще одной уникальной особенностью события является участие в нем четырёх именитых игроков-легионеров и по совместительству блогеров, которые будут выступать вместе с командами участников в полуфинальных и финальных сражениях, а также их комментировать», – рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».
Турнир будет проходить в формате 3x3 в два этапа: 7 мая в 15.00 состоятся отборочные игры, а 8 мая в 15.00 – полуфинальные и финальные бои. Видео с события будет транслироваться на YouTube-канале популярного стримера Артема Кузнецова («Помидор_МСК»), который также выступит комментатором отборочных и финальных боёв. Дополнительно стрим сражений со второго дня турнира проведут на своих YouTube-каналах известные блогеры: Иван (BEOWULF 422) Яворский, Олег (Straik) Романенков, Анатолий (TheAnatolich) Бараков, Владислав (NIDIN) Фёдоров.
«Мы уже не первый раз принимаем участие в турнирах “Ростелекома”, в прошлом году даже стали “серебряными призерами”. Поэтому нам вдвойне приятно, что несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, организаторы нашли выход и перевели игру полностью в онлайн. В принципе, киберспорт на такой формат и ориентирован, поэтому мы рассчитываем получить массу эмоций и впечатлений, пообщаться с соратниками по команде и добиться победы в честь праздника», – поделился Сергей Соломинов, капитан Астраханской команды «Mercy».
Согласно правилам, «Ростелеком» предоставит участникам возможность сражаться на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р). Победители получат призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Более подробную информацию об этом событии можно посмотреть на игровом портале организаторов турнира.
Специально для любителей компьютерных игр «Ростелеком» предлагает специальный тарифный план «Игровой». Тариф обеспечивает максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества.
Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение тарифа можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.
Реклама
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink06.05.2020 15:10
Телеком 06.05.2020 15:10
«Ростелеком» охватил оптикой шесть районных центров Волгоградской области01.05.2020 11:41
Телеком 01.05.2020 11:41
МТС рассчитала индекс цифровой активности жителей Волгограда30.04.2020 15:49
Телеком 30.04.2020 15:49
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников27.04.2020 15:06
Телеком 27.04.2020 15:06
«Домашний офис» поможет бизнесу работать дома25.04.2020 12:40
Телеком 25.04.2020 12:40
«Ростелеком» провел вебинар по кибербезопасности для волгоградских пенсионеров23.04.2020 12:10
Телеком 23.04.2020 12:10
«Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области22.04.2020 15:38
Телеком 22.04.2020 15:38
«Ростелеком» объявляет набор агентов для удаленной работы21.04.2020 13:55
Телеком 21.04.2020 13:55
МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнеса17.04.2020 14:04
Телеком 17.04.2020 14:04
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса17.04.2020 13:25
Телеком 17.04.2020 13:25
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink15.04.2020 14:06
Телеком 15.04.2020 14:06
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам13.04.2020 21:18
Телеком 13.04.2020 21:18
«Ростелеком» охватил оптикой более тысячи домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской области13.04.2020 10:22
Телеком 13.04.2020 10:22
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink08.04.2020 19:48
Телеком 08.04.2020 19:48
МТС увеличила продолжительность непрерывного голосового вызова в мобильных сетях до 180 минут08.04.2020 12:59
Телеком 08.04.2020 12:59
Реклама