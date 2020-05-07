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«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»

Телеком 07.05.2020 12:43
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07.05.2020 12:43


«Ростелеком» на Юге России организует онлайн-турнир «Битва за Кавказ» по игре World of Tanks. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и посвящено сражениям на Кавказе в период Великой Отечественной войны.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в связи с ограничительными мерами по причине пандемии коронавируса соревнование пройдет 7 и 8 мая дистанционно, в формате онлайн. За титул победителя и звание лучших танкистов в течение двух дней будут бороться восемь экипажей из трех человек из регионов ЮФО и СКФО.
«Это первый межрегиональный турнир такого масштаба, который мы проводим в онлайн-формате. Еще одной уникальной особенностью события является участие в нем четырёх именитых игроков-легионеров и по совместительству блогеров, которые будут выступать вместе с командами участников в полуфинальных и финальных сражениях, а также их комментировать», – рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком». 
Турнир будет проходить в формате 3x3 в два этапа: 7 мая в 15.00 состоятся отборочные игры, а 8 мая в 15.00 – полуфинальные и финальные бои. Видео с события будет транслироваться на YouTube-канале популярного стримера Артема Кузнецова («Помидор_МСК»), который также выступит комментатором отборочных и финальных боёв. Дополнительно стрим сражений со второго дня турнира проведут на своих YouTube-каналах известные блогеры: Иван (BEOWULF 422) Яворский, Олег (Straik) Романенков, Анатолий (TheAnatolich) Бараков, Владислав (NIDIN) Фёдоров.
«Мы уже не первый раз принимаем участие в турнирах “Ростелекома”, в прошлом году даже стали “серебряными призерами”. Поэтому нам вдвойне приятно, что несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, организаторы нашли выход и перевели игру полностью в онлайн. В принципе, киберспорт на такой формат и ориентирован, поэтому мы рассчитываем получить массу эмоций и впечатлений, пообщаться с соратниками по команде и добиться победы в честь праздника», – поделился Сергей Соломинов, капитан Астраханской команды «Mercy».
Согласно правилам, «Ростелеком» предоставит участникам возможность сражаться на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р). Победители получат призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Более подробную информацию об этом событии можно посмотреть на игровом портале организаторов турнира.
Специально для любителей компьютерных игр «Ростелеком» предлагает специальный тарифный план «Игровой». Тариф обеспечивает максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества.
Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение тарифа можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

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