



«Ростелеком» на Юге России организует онлайн-турнир «Битва за Кавказ» по игре World of Tanks. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и посвящено сражениям на Кавказе в период Великой Отечественной войны.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в связи с ограничительными мерами по причине пандемии коронавируса соревнование пройдет 7 и 8 мая дистанционно, в формате онлайн. За титул победителя и звание лучших танкистов в течение двух дней будут бороться восемь экипажей из трех человек из регионов ЮФО и СКФО.

«Это первый межрегиональный турнир такого масштаба, который мы проводим в онлайн-формате. Еще одной уникальной особенностью события является участие в нем четырёх именитых игроков-легионеров и по совместительству блогеров, которые будут выступать вместе с командами участников в полуфинальных и финальных сражениях, а также их комментировать», – рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

YouTube-канале популярного стримера Артема Кузнецова («Помидор_МСК»), который также выступит комментатором отборочных и финальных боёв. Дополнительно стрим сражений со второго дня турнира проведут на своих YouTube-каналах известные блогеры: Иван (BEOWULF 422) Яворский, Олег (Straik) Романенков, Анатолий (TheAnatolich) Бараков, Владислав (NIDIN) Фёдоров. Турнир будет проходить в формате 3x3 в два этапа: 7 мая в 15.00 состоятся отборочные игры, а 8 мая в 15.00 – полуфинальные и финальные бои. Видео с события будет транслироваться напопулярного стримера Артема Кузнецова («Помидор_МСК»), который также выступит комментатором отборочных и финальных боёв. Дополнительно стрим сражений со второго дня турнира проведут на своих YouTube-каналах известные блогеры: Иван (BEOWULF 422) Яворский, Олег (Straik) Романенков, Анатолий (TheAnatolich) Бараков, Владислав (NIDIN) Фёдоров.

«Мы уже не первый раз принимаем участие в турнирах “Ростелекома”, в прошлом году даже стали “серебряными призерами”. Поэтому нам вдвойне приятно, что несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, организаторы нашли выход и перевели игру полностью в онлайн. В принципе, киберспорт на такой формат и ориентирован, поэтому мы рассчитываем получить массу эмоций и впечатлений, пообщаться с соратниками по команде и добиться победы в честь праздника», – поделился Сергей Соломинов, капитан Астраханской команды «Mercy».

игровом портале организаторов турнира. Согласно правилам, «Ростелеком» предоставит участникам возможность сражаться на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р). Победители получат призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Более подробную информацию об этом событии можно посмотреть наорганизаторов турнира.

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