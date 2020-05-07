В Волжском на День Победы пройдут массовые пробеги и парады





В Волжском на День Победы проведут сразу три мероприятия и отнюдь не виртуальных. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, 9 мая здесь состоится автопробег ретроавтомобилей, конный парад и велопробег «Эстафета Победы». В связи с этим в городе 9 мая будет ограничено движение и стоянка автомобильного транспорта.

В частности, нельзя будет парковать транспорт с 7:00 до 12:00 в парковочном кармане у кафе «Гаштет». С 11:00 до 12:00 будет ограничено дорожное движение по полосам проезжей части дороги попутного направления по маршруту следования автопробега ретроавтомобилей: от плотины ГЭС г. Волжского – пр. им. Ленина – ул. 87-1 Гвардейской – ул. Мира – ул. Александрова – ул. им. генерала Карбышева – ул. Свердлова – пр. им. Ленина – выезд из г. Волжского через плотину ГЭС. Сопровождение участников пробега будут осуществлять экипажи ДПС. Также во время проведения конного парада с 11:30 до 12:30 будет перекрыто движение по пр. Ленина от пл. Свердлова до ул. Советской.

На время проведения велопробега «Эстафета Победы» с 9:00 до 10:00 будет ограничено движение по маршруту следования участников велопробега от ФОК «Русь» до ул. Набережная, памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Движение транспорта по полосам проезжей части дороги попутного направления во время проезда велосипедистов будет ограничено, сопровождение участников велопробега обеспечат экипажи ДПС.

Проведение массовых мероприятий уже вызвало недоумение у волжан, которых убеждают находиться дома и соблюдать социальную дистанцию.

Фото из архива ИА "Высота 102".