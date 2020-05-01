Телеком

«Ростелеком» охватил оптикой шесть районных центров Волгоградской области

Телеком 01.05.2020 11:41
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01.05.2020 11:41


«Ростелеком» охватил оптической инфраструктурой по технологии GPON шесть районных центров Волгоградской области: Новониколаевский, Михайловка, Камышин, Серафимович, Урюпинск и Новоаннинский. Проект был реализован в рамках собственной инвестиционной программы компании и обеспечил возможность подключения для трех тысяч абонентов.  Общее количество охваченных оптикой домохозяйств в регионе составляет более 450 тысяч, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
«Ростелеком» на сегодняшний день в не простой эпидемиологической ситуации продолжает активную работу по строительству оптики, понимая необходимую потребность населения области пользоваться максимальным числом сервисов и услуг дистанционно, не выходя из дома: продолжать обучение, работу, организовывать досуг, поддерживать связь с родными и близкими. Уверен, что жители Волгоградской области по достоинству оценят скорость и качество интернета, которую обеспечивает GPON», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Технология GPON предполагает прокладку оптического кабеля до домовладения абонента и позволяет подключать сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, телевидение и телефонию. Технология перспективна и экономична, имеет запас скорости и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей пользователей.
«Я, как мама троих детей школьного возраста, очень счастлива, что к нам в рабочий поселок пришел высокоскоростной интернет, и теперь мы без проблем можем подключить цифровые услуги и пользоваться дополнительным дистанционным образованием благодаря услуге “Ростелеком.Лицей”, всего за один рубль в месяц», – отметила Мария Колобок, жительница рабочего посёлка Новониколаевский.
«Ростелеком» в текущей ситуации самоизоляции открыл доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль в месяц, чтобы поддержать таким образом школьников и родителей, которые временно были вынуждены перейти на дистанционное обучение.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

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