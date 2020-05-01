«Ростелеком» охватил оптикой шесть районных центров Волгоградской области

Телеком 01.05.2020 11:41
0
01.05.2020 11:41
«Ростелеком» охватил оптической инфраструктурой по технологии GPON шесть районных центров Волгоградской области: Новониколаевский, Михайловка, Камышин, Серафимович, Урюпинск и Новоаннинский. Проект был реализован в рамках собственной инвестиционной программы компании и обеспечил возможность подключения для трех тысяч абонентов. Общее количество охваченных оптикой домохозяйств в регионе составляет более 450 тысяч, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
«Ростелеком» на сегодняшний день в не простой эпидемиологической ситуации продолжает активную работу по строительству оптики, понимая необходимую потребность населения области пользоваться максимальным числом сервисов и услуг дистанционно, не выходя из дома: продолжать обучение, работу, организовывать досуг, поддерживать связь с родными и близкими. Уверен, что жители Волгоградской области по достоинству оценят скорость и качество интернета, которую обеспечивает GPON», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Технология GPON предполагает прокладку оптического кабеля до домовладения абонента и позволяет подключать сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, телевидение и телефонию. Технология перспективна и экономична, имеет запас скорости и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей пользователей.
«Я, как мама троих детей школьного возраста, очень счастлива, что к нам в рабочий поселок пришел высокоскоростной интернет, и теперь мы без проблем можем подключить цифровые услуги и пользоваться дополнительным дистанционным образованием благодаря услуге “Ростелеком.Лицей”, всего за один рубль в месяц», – отметила Мария Колобок, жительница рабочего посёлка Новониколаевский.
«Ростелеком» в текущей ситуации самоизоляции открыл доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль в месяц, чтобы поддержать таким образом школьников и родителей, которые временно были вынуждены перейти на дистанционное обучение.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.
Реклама
МТС рассчитала индекс цифровой активности жителей Волгограда30.04.2020 15:49
Телеком 30.04.2020 15:49
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников27.04.2020 15:06
Телеком 27.04.2020 15:06
«Домашний офис» поможет бизнесу работать дома25.04.2020 12:40
Телеком 25.04.2020 12:40
«Ростелеком» провел вебинар по кибербезопасности для волгоградских пенсионеров23.04.2020 12:10
Телеком 23.04.2020 12:10
«Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области22.04.2020 15:38
Телеком 22.04.2020 15:38
«Ростелеком» объявляет набор агентов для удаленной работы21.04.2020 13:55
Телеком 21.04.2020 13:55
МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнеса17.04.2020 14:04
Телеком 17.04.2020 14:04
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса17.04.2020 13:25
Телеком 17.04.2020 13:25
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink15.04.2020 14:06
Телеком 15.04.2020 14:06
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам13.04.2020 21:18
Телеком 13.04.2020 21:18
«Ростелеком» охватил оптикой более тысячи домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской области13.04.2020 10:22
Телеком 13.04.2020 10:22
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink08.04.2020 19:48
Телеком 08.04.2020 19:48
МТС увеличила продолжительность непрерывного голосового вызова в мобильных сетях до 180 минут08.04.2020 12:59
Телеком 08.04.2020 12:59
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»07.04.2020 13:56
Телеком 07.04.2020 13:56
Для тех, кто дома: Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза07.04.2020 11:54
Телеком 07.04.2020 11:54
Реклама