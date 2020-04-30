Общество 30.04.2020 15:19
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30.04.2020 15:19
Клубы ФНЛ большинством голосов приняли решение завершить сезон. Как сообщает «РБ-Спорт», свое мнение высказали представители клубов во время видеоконференции общего собрания ФНЛ.
По данным ресурса, результаты будут зафиксированы по текущему турнирному положению. В случае успешного прохождения лицензирования в РПЛ должны выйти волгоградский «Ротор» (1 место, 56 очков) и подмосковные «Химки» (2 место, 54 очка). Решения общего собрания лиги должен будет утвердить исполком или бюро исполкома РФС.
На данный момент в ФНЛ было сыграно 27 туров из 38-и. Ожидается, что по спортивному принципу покинуть лигу должны ивановский «Текстильщик», саранская «Мордовия», воронежский «Факел», московский «Спартак-2» и владивостокский «Луч». Однако ранее с чемпионата уже снялись «Луч» и «Армавир», в том числе из-за финансовых проблем.
Напомним, как ранее сообщало ИА "Высота 102", чемпионат ФНЛ был приостановлен в середине марта из-за распространения коронавируса.
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