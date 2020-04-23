В Волгоградской области двое мужчин отобрали кошелек у пенсионерки





Двоих подозреваемых в краже кошелька у пенсионерки в Котово задержали росгвардейцы. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в управлении Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования одного из районов города Котово получили информацию о злоумышленниках, напавших в магазине на пенсионерку. На месте происшествия 68-летняя местная жительница рассказала правоохранителям, как двое незнакомых мужчин, воспользовавшись ее рассеянностью, выхватили у нее кошелек с деньгами и скрылись.

Подозреваемых в краже задержали на прилегающей к торговому комплексу территории. Установлено, что один из напавших ранее был судим за хулиганство. Подозреваемые переданы полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



