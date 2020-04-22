Здравоохранение

В Волгоградской области к ИВЛ подключают роботов

Здравоохранение 22.04.2020 11:07
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22.04.2020 11:07


Роботизированную технику применяют в Волгоградской области для обучения врачей-анестезиологов особенностям искусственной вентиляции легких и интенсивной терапии для оказания помощи пациентам с вирусной пневмонией. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, программы повышения квалификации специалистов по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции реализуются на базе Волгоградского государственного медицинского университета во взаимодействии с региональными властями.
С этой целью используется высокореалистичный симулятор взрослого пациента, на котором анатомически точно воспроизведено строение верхних дыхательных путей человека. Робот подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Программное обеспечение дает возможность врачам анестезиологам-реаниматологам отрабатывать алгоритм действий в различных ситуациях при лечении больных с COVID-19. При этом применяются обычные расходные материалы и медицинское оборудование. Соответствующую подготовку уже прошли порядка 40 специалистов.
Вторая программа предусматривает повышение квалификации врачей различных специальностей по направлению «Профилактика, диагностика и лечение коронавирусной инфекции». Обучение проходит дистанционно, приоритетно для медиков волгоградского региона. Кроме того, в медицинском университете организована подготовка врачей ультразвуковой диагностики заболеваний легких. Всего до конца апреля по программам предотвращения распространения COVID-19 на базе вуза планируется обучить более 1 тысячи медработников.

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