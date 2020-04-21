Волгоградский чиновник рассказал, кто не сможет рассчитывать на максимальное пособие по безработице

Для того, чтобы у оставшегося без работы жителя Волгоградской области появились основания для получения максимального пособия в размере МРОТ в автоматическом режиме, необходимо несколько условий. На этом, сообщает ИА «Высота 102», акцентировал внимание на сегодняшнем брифинге председатель комитета труда и занятости Волгоградской области Дмитрий Локтионов. Во-первых, он должен был трудиться на официальной работе. В-вторых, право на такое пособие дает потеря работы после 1 марта.

Однако в других ситуациях волгоградским безработным рассчитывать на максимальное пособие не приходится. Например, если житель региона трудился на неофициальной работе. И вместо максимального ему светит минимальное пособие – всего 1,5 тысячи рублей. В редакцию ИА "Высота 102", кстати, уже обращались безработные, которым назначили именно такое пособие. Люди находятся в подавленном состоянии - они не знают, как выжить на такие деньги.

Если, например, гражданин был индивидуальным предпринимателем и закрылся после 1 марта, то расчет размера пособия будет происходить исходя из его средней заработной платы. Не на что особо надеяться и жителям региона, кто работал по гражданско-правовым договорам. Максимальное пособие по безработице автоматом им также никто не назначит.

Напомним, решение о повышении максимального размера по безработице до уровня МРОТ – 12 тысяч 130 рублей - было принято федеральным центром. На днях в правительстве РФ пояснили, что на такое пособие автоматически смогут рассчитывать те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года, независимо от того, какой у них был заработок.