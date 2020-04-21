Волгоградских безработных отправили в поля





Председатель комитета труда и занятости Волгоградской области Дмитрий Локтионов назвал единственную отрасль, где в настоящее время ощущается нехватка рабочей силы. Это – сельское хозяйство. Сейчас фермеры готовы принять на работу около 2 тысяч овощеводов. Как сообщает ИА «Высота 102», так ответил чиновник на вопрос о том, какие профессии сейчас являются особенно востребованными. При этом, по его словам, в банке вакансий службы занятости – около 30 тысяч заявок. Кто еще требуется в нынешний непростой период, когда люди теряют работы, он не уточнил.