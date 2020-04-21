Общество

Волгоградских безработных отправили в поля

Общество 21.04.2020 15:42
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21.04.2020 15:42


Председатель комитета труда и занятости Волгоградской области Дмитрий Локтионов назвал единственную отрасль, где в настоящее время ощущается нехватка рабочей силы. Это – сельское хозяйство. Сейчас фермеры готовы принять на работу около 2 тысяч овощеводов. Как сообщает ИА «Высота 102», так ответил чиновник на вопрос о том, какие профессии сейчас являются особенно востребованными. При этом, по его словам, в банке вакансий службы занятости – около 30 тысяч заявок. Кто еще требуется в нынешний непростой период, когда люди теряют работы, он не уточнил.
Напомним, на полях Волгоградской области трудились около 22 тысяч человек, половина из них – жители ближнего зарубежья, не все из которых смогли вернуться в регион после закрытия российских границ. В результате сейчас из наемных иностранных работников осталось около 5 тысяч человек.

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